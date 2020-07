Coronavirus : un temps envisagée, l'immunité croisée inefficace ?

publié le 08/07/2020 à 12:13

Dans la lutte contre le coronavirus, on espérait beaucoup de l'immunité croisée et cet espoir a fait long feu : les infections par les coronavirus saisonniers ne protègent pas de la Covid-19.

Chaque année, les coronavirus saisonniers sont responsables de rhumes ou encore de bronchites dès la petite enfance. Mais ce n'est pas parce que votre enfant a été contaminé par l'un de ces coronavirus que votre enfant a été protégé contre la Covid-19.

En effet, les anticorps développés n'empêchent pas le développement du nouveau coronavirus selon cette étude menée auprès de 775 enfants de 0 à 18 ans. Arnaud Fontanais, épidémiologiste de l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique le confirme : "On en apprend tous les jours. C'était un espoir qu'on avait mais on sait aussi que l'immunité apportée pas ces coronavirus saisonniers est transitoire donc ce n'est pas quelque chose qui nous aurait protégé sur le long terme. Donc c'est important de se rendre compte que cette immunité croisée ne compte pas. On en revient toujours aux mêmes gestes barrières et au dépistage systématique", prévient le chercheur.

Cette étude ne dit pas si la Covid-19 se comporte comme les coronavirus saisonniers, si tel était le cas cela signifierait que la population ne pourrait pas atteindre un niveau d'immunité suffisant pour empêcher la réapparition de la maladie.