Coronavirus : du laisser-aller chez les premiers vacanciers

publié le 08/07/2020 à 17:01

Alors que les premiers chanceux investissent les plages, campings et stations balnéaires en ce début de vacances du mois de juillet, le masque, pourtant vivement conseillé, semble avoir disparu. Les distances physiques sont de moins en moins respectées, et par endroits, c'est même serviette contre serviette.

À Carnac Plage (Morbihan), les touristes ont visiblement oublié les consignes. "Les distanciations quand on prend du plaisir, quand on est la plage, on n'y fait plus attention", avoue un jeune vacancier déambulant, sans masque et en groupe, sur la principale rue de la station balnéaire. Ses amis abondent dans son sens : "On oublie vite", "le coronavirus, on dirait qu'il n'est plus là".

La distanciation sociale est respectée dans les cafés, les restaurants, mais pas toujours dans les files d'attente pour les marchands de glaces. Une famille belge, en vacances sur la côte bretonne, choisit de porter le masque : "On le met dans les magasins, pas spécialement par peur de virus, mais plus par civisme".

Sur la plage, la location de tentes se fait dans les mêmes conditions que l'été dernier. "Si on écarte les tentes, les usagers s'installeront entre elles, justifie Vincent, qui gère ce service. Ils sont en vacances. Dès qu'ils ont mis le pied sur la plage, il n'y a plus les mêmes notions qu'en ville."