publié le 04/04/2020 à 07:41

Un point positif existe dans cette période d'épidémie : la coordination et la solidarité entre les régions. La Normandie, moins touchée jusqu'ici, a l'espoir d'échapper à un pic de l'épidémie.

Christine Gardel, la directrice de l'Agence régionale de santé, a annoncé avec une extrême précaution que la Normandie était "peut-être au début du commencement d'un plateau". Si 93% des patients contaminés sont décédés dans la région, des signes positifs existent.

Il y a huit jours, le hausse du nombre d'hospitalisations était exponentielle, plus 74% d'hospitalisations en l'espace de 72h samedi 28 mars. Mais depuis le milieu de semaine, l'augmentation est plus modérée : plus 22% mercredi, plus 29% jeudi et plus 21,5% ce vendredi 3 avril. À noter que les transferts de patients d'Ile-de-France sont comptabilisés, ce qui signifie qu'en Normandie, l'épidémie est peut-être sous contrôle et que le confinement porte peut-être ses premiers fruits.

