publié le 17/09/2020 à 07:33

La hausse des contaminations au coronavirus se poursuit. Près de 10.000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. Le nombre de morts dans les hôpitaux augmente aussi, 46 décès contre 37 la veille... Signe que la situation devient inquiétante : on va revoir Olivier Véran. Le ministre de la Santé avait un peu disparu des radars médiatiques depuis fin août. Il refera désormais un point hebdomadaire et ça commence ce jeudi 17 septembre.

Cette maladie peut se manifester de diverses façons, souvent sans symptôme grave. Et parfois avec des symptômes qui durent, comme chez Barbara. Elle a 39 ans et l'impression souvent d'en avoir 40 de plus...

"Le 4 avril, j'ai attrapé la Covid sur mon lieu de travail. J'avais de la fièvre, de la toux, des oppressions thoraciques… Mais je ne me suis pas inquiétée plus que ça. Mais là, on est au mois septembre et ça continue. J'ai toujours des problèmes de respiration. J'ai consulté un pneumologue. J'ai de la perte de capacité respiratoire et de l'asthme alors que je n'avais pas de souci avant. Des douleurs musculaires, et toujours de la fatigue", témoigne Barbara, qui n'a toujours pas pu reprendre le travail.

"Physiquement, c'est très compliqué. Je fatigue très vite. Juste d'aller faire les courses je mets pas mal de temps à récupérer. Et puis j'ai des migraines assez violentes qui ne me lâchent pas. Je ne sais pas trop d'où ça vient. J'étais en bonne santé et c'est vraiment depuis que j'ai attrapé le virus qu'il y a eu des complications. C'est handicapant, c'est fatiguant et, psychologiquement, il y a des jours difficiles où je peux craquer. Parce que j'ai l'impression d'avoir 80 ans. De ne pas savoir quand est-ce que je vais vraiment retrouver mon énergie et ma vie d'avant, parfois, ça peut être un petit peu pesant".

À écouter également dans ce journal

Mobilisation sociale - Alors que l'inquiétude gagne du terrain face à la crise économique, du côté des syndicats, elle se traduit par une journée d'actions ce jeudi. De nombreuses manifestations sont prévues partout en France. À Paris, le cortège partira à 14h depuis République.

Chômage partiel - Les contrôles ont permis d'identifier 9.500 suspicions de fraudes. 442 procédures pénales ont déjà été engagées contre des entreprises. Montant total des fraudes déjà repérées ? 225 millions d'euros.

Justice - L'IGPN a ouvert une enquête après une interpellation musclée et filmée en gare de Fleury-les-Aubrais (Loiret). Un homme en état d'ivresse sur le quai, refusant de porter son masque, a été plaqué au sol par un policier qui a longuement appuyé son pied sur sa tête.