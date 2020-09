et Marie-Pierre Haddad

16/09/2020

Le sujet était sur la table depuis de longues semaines : la Covid-19 doit-elle être reconnue comme maladie professionnelle ? Le gouvernement a tranché, elle ne sera pas automatiquement reconnue comme maladie professionnelle. Sauf pour les soignants touchés par le virus ayant eu besoin d'un apport d'oxygène.

Une décision restrictive critiquée par associations et syndicats. Invité à l'antenne de RTL, Laurent Berger se dit "très en colère" face à ce décret. "Il ne reconnaît que les impacts sur l'appareil respiratoire et non pas sur les autres conséquences. Le décret est extrêmement restrictif. Dans l'urgence, il faut traiter les travailleurs des premières lignes".

Agacé par ce décret, le secrétaire général de la CFDT estime qu'"il y a eu trahison par rapport à ce qui a été dit par les ministres". "On est loin de ces paroles extrêmement belles qui ont été dites au moment du confinement pour glorifier ces travailleurs", dénonce-t-il.