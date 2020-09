publié le 16/09/2020 à 13:47

Le coronavirus continue de faire le tour de la planète. L'Europe aborde "un moment décisif entre la rentrée et l'arrivée de l'automne", prévient l'OMS. Et on s'interroge sur l'éventualité d'une réinfection. Jusqu'à présent, un seul cas a été officiellement répertorié à Hong-Kong mais à Mulhouse, une femme d'une trentaine d'années a de nouveau des symptômes du coronavirus après avoir été probablement infectée en mars dernier.

En effet, au printemps, alors que l'on est en pleine accélération de l'épidémie dans le Grand-Est, cette patiente éprouve des symptômes assez typiques : perte de goût, perte d'odorat... À l'époque, pas de tests virologiques pour le confirmer puisqu'ils sont réservés aux malades hospitalisés. En revanche, fin août, elle passe un test sérologique. La prise de sang révèle la présence d'anticorps prouvant qu'elle a bien été en contact avec la maladie.

Début septembre, soit six mois après ce premier épisode, la jeune femme ressent à nouveau des maux de tête, de la fatigue et des courbatures. Le docteur Patrick Hogg, généraliste à Mulhouse, s'interroge : "On sait juste qu'elle a une infection respiratoire aiguë. Elle a fait un test PCR qui est partiellement positif. Ça veut dire qu'il y a des fragments de matériel viral dans le prélèvement. Ça ne veut pas dire que c'est le virus qui est là, actif. On peut se poser la question : est-ce que ce ne sont pas des traces de l'infection qu'elle a eue à l'époque ? De toute façon, il faut dans un premier temps éliminer toutes les autres formes, toutes les autres causes."

Éliminé par exemple la grippe, d'autres virus saisonniers, en réalisant de nouveaux prélèvements. En attendant, grande prudence. Il est très difficile de prouver scientifiquement qu'un malade a été réinfecté.

À écouter également dans ce journal

Politique - À Paris, Anne Hidalgo a confirmé ce mercredi matin sur Europe 1 son intention de pérenniser les "coronapistes", ces pistes cyclables censées être temporaires mises en place au déconfinement. La rue de Rivoli est concernée.

Affaire Fillon - Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a estimé dans un avis rendu ce mercredi que l'enquête sur les époux Fillon avait été menée de "façon indépendante". C'est Emmanuel Macron, lui-même qui avait saisi le CMS après des déclarations d'Eliane Houlette, ex-cheffe de PNF.

Météo - De nouveaux records de chaleur ont été battus mardi. Il a fait 35,1°C à Lille, c'est la température la plus élevée enregistrée en septembre par Météo-France depuis 1944. À Paris, le record décadaire a été battu avec 34,3°C. Ça n'était jamais arrivé.