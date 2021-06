En ce mercredi 30 juin, la France achève de se déconfiner. Cette date marque ainsi la fin des jauges dans les bars, les restaurants et les commerces. Une bonne nouvelle en ce premier jour de soldes. Il n'y aura également plus de restrictions pour les concerts en extérieur, ni de jauges dans les salles de sport et les mariages.

Dans les entreprises, un nouveau protocole sanitaire va s'appliquer dès jeudi 1er juillet. Il ne sera plus obligatoire de porter le masque lorsque vous vous trouverez à plus de deux mètres d'un collègue. D'autres changements sont également attendus, notamment dans les cantines.

Ainsi, les salariés déjeunant dans un restaurant d'entreprise muni de grandes tables pourront manger à six ou plus, à condition d'avoir une place assise et de respecter un minimum les gestes barrières. Attention cependant, il n'y aura plus de salières, de poivrières, de carafes d'eau, de morceaux de pain sur les tables ou encore de fourchettes et couteaux en vrac. Les bars à salade seront également toujours interdits.

L'hygiène reste la priorité principale avec des plages horaires adaptées, l'aération de la pièce, la désinfection des locaux et même la possibilité de continuer à manger seul derrière votre bureau. Autre conseil du protocole : l'utilisation de poubelle à commande non manuelle, à la place de celles où il faut soulever le couvercle à la main.

