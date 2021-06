C'est décidément une bien mauvaise semaine pour Thierry Mariani. Le candidat malheureux à la présidence de la région PACA vient de se faire rappeler à l'ordre par le Parlement européen avec quatre autres Eurodéputés du Rassemblement National.

Strasbourg leur reproche des missions d'observation abusives, autrement dit, des voyages un peu trop avantageux et politiquement discutables. En effet, jouer le rôle d'observateur d'une élection ou d'un référendum en Crimée par exemple ou au Kazakhstan, ce n'est plus possible au nom du parlement européen pour Thierry Mariani, mais aussi Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Philippe Olivier ou Hervé Juvin.

Tous sont membres du groupe Rassemblement national à Strasbourg. Leurs collègues viennent de dénoncer leurs voyages luxueux offerts par la Russie. En échange, ces membres du RN affirmaient que les élections auxquelles ils assistaient étaient complètement légales.

Ce fût le cas du référendum russe de juillet 2020 au cours duquel Vladimir Poutine a obtenu près de 80% des voix, ce qui a permis au numéro un de Moscou de modifier la constitution et de prendre éventuellement le pouvoir jusqu'en 2036. Des séjours médiatisés, la plupart tous frais payés, avec des billets d'avion en classe affaire et de beaux hôtels.

Comble de l'affaire, certains de ces observateurs européens auraient même tenté de se faire rembourser leurs frais de séjour par l'Europe. Ce mardi matin, dans le Figaro, Thierry Mariani a affirmé que "le Parlement Européen est de plus en plus totalitaire".

