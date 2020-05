et Yannick Olland

publié le 25/05/2020 à 07:10

Les Français auront bientôt la possibilité de se faire dépister de la Covid-19 en pharmacie. Des tests sérologiques permettant, non pas de savoir si vous avez le coronavirus mais si vous avez été en contact avec lui, vont être disponibles. 23 dispositifs ont été validés la semaine dernière par la Haute-autorité de Santé et parmi eux, figure celui d'une entreprise française, Biosynex.

Son test permet en 15 minutes et avec une simple goutte de sang de détecter des anticorps. Cette entreprise, installée près de Strasbourg a, durant la crise sanitaire, décidé de relocaliser une partie de sa production avec à la clé une centaine d'embauches.

Larry Abensur, le PDG de Biosynex assure que 5 millions de tests devraient être disponibles au mois de juin : "Beaucoup de monde a envie de savoir s'il a été ou non en contact avec la Covid-19. Nous allons fournir pour le mois de mai, près de 3 millions de tests avant de passer à 5 millions au mois de juin afin de répondre à la demande progressivement. Il devenait impératif de relocaliser la production". Ces tests sérologiques devraient être remboursés par la sécurité sociale.

À écouter également dans ce journal

Politique - Le gouvernement va donner, ce lundi 25 mai, le coup d'envoi de son "Ségur de la santé", attendu de pied ferme par le personnel soignant, qui entend maintenir la pression sur l'exécutif après dix semaines de crise sanitaire. Le Premier ministre Édouard Philippe devrait s'exprimer.

Société - Selon nos informations, les cafés et restaurants négocient avec Matignon les conditions de leur réouverture. Ils n'auront plus à laisser une distance de deux mètres entre chaque client pour rouvrir le 2 juin dans les zones vertes.

Justice - Plusieurs avocats plaident pour le regroupement des plaintes contre les Ehpad, durant la crise du coronavirus, où plus de 10.000 personnes sont mortes. Cette initiative est faite dans le but que la justice puisse "remonter vers les décideurs économiques et politiques".