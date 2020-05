publié le 23/05/2020 à 08:55

Les médecins généralistes devront bientôt pouvoir prescrire des tests sérologiques à leurs patients qui seront alors remboursés par la sécurité sociale. Ils pourraient être effectifs dès ce lundi 25 mai au matin, comme l'indique François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes.

"Le gouvernement a donc publié la liste officielle de ceux que l'on peut utiliser car ils ont été validés par la Haute autorité de santé et le Centre national de référence. Il y a donc 23 tests, sept tests automatisés et seize tests rapides que l'on peut effectuer sur une plaquette à partir du sang. L'intérêt majeur, c'est qu'il est possible de chercher des anticorps et si le résultat est positif, cela prouve que vous avez bien rencontré le virus", affirme François Blanchecotte.

Pour retrouver la liste des 23 tests homologués, il faut se rendre sur le site du ministère de la Santé.