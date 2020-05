publié le 19/05/2020 à 19:45

Les personnels soignants pourront bénéficier "à compter de la semaine prochaine" de tests sérologiques sur prescription médicale, afin de savoir s'ils ont contracté ou non le coronavirus, a annoncé mardi 19 mai le ministre de la Santé Olivier Véran.

"La Haute autorité de santé m'a transmis une recommandation hier qui me permet d'envisager à compter du début de la semaine prochaine de proposer à tous les soignants de notre pays (...) de bénéficier sur prescription d'un diagnostic sérologique", a déclaré Olivier Véran à l'Assemblée nationale.

Ces tests, qui permettront aux personnes concernées de "connaître leur état d'immunité", seront disponibles pour le personnel soignant "à l'hôpital, en Ehpad, en établissement médico-social" mais "également en ville", a précisé le ministre, interrogé lors des questions au gouvernement.

Selon Olivier Véran, cette mesure sera étendue "à tout le personnel qui travaille dans le domaine de l'hébergement d'urgence". Cela permettra de disposer d'"une arme diagnostique supplémentaire", a-t-il insisté.

A quoi servent les tests sérologiques ?

Les tests sérologiques permettent de savoir si quelqu'un a eu le coronavirus en regardant s'il a développé des anticorps. Ces tests se distinguent des tests virologiques, ou PCR, qui permettent de dire qu'un malade est infecté au moment où on les réalise.



Différents types de tests sérologiques sont disponibles, mais leur fiabilité est jugée inégale par les autorités sanitaires. Il n’est pas non plus certain que les anticorps protègent du virus. "Il n'y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont remises du Covid-19 et qui ont des anticorps soient prémunies contre une seconde infection", a ainsi averti l'Organisation mondiale de la santé (OMS).