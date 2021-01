publié le 12/01/2021 à 07:40

Une étude, publiée dans le magazine américain Science, répond enfin à une question que tout le monde se posait depuis le début de l'épidémie : si j'ai été touché par le coronavirus, suis-je protégé et pour combien de temps ? On a un peu de recul maintenant, et les scientifiques américains estiment la durée de l'immunité à 8 mois.

Pour leur étude, les scientifiques ont suivi près de 250 personnes, testées positives, avec des symptômes et qui ont toutes eu des formes relativement modérées du coronavirus : aucune n'a dû être hospitalisée. Ce qui est rassurant, c'est que dans 95% des cas, les patients étaient toujours immunisés entre cinq et huit mois après.

D'ailleurs, la production d'anticorps, spécifiques à la Covid-19, était dans la majorité des cas plus importante sept mois après l'infection, que les jours qui suivaient. D'autres études dans le monde arrivent à cette conclusion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne infectée, qui ne déclenche pas la maladie car son système immunitaire la combat, a un taux très faible de chances de contaminer les autres à son tour. C'est une bonne nouvelle.

Au début de l'épidémie, les médecins pensaient plutôt à une immunité de trois à quatre mois, ce serait donc au minimum le double, pour les patients déjà touchés par le coronavirus et sûrement encore plus long pour les personnes vaccinées.

Toutefois, ce qui inquiète les scientifiques, ce sont les fameux variants, dont on parle beaucoup. Si les mutations du virus étaient trop importantes, les mémoires immunitaires pourraient ne pas le reconnaître, et donc, ne pas le combattre. Cela pourrait entraîner une possible réinfection, et dans ce cas là, l'immunité collective serait beaucoup plus compliquée à atteindre. Une immunité qui ne sera de toute façon pas atteinte en 2021, a d'ores et déjà prévenu l'OMS.

