publié le 05/01/2021 à 13:43

Tandis qu'Olivier Véran a affirmé ce matin sur RTL sa volonté d'accélérer la campagne de vaccination, le Professeur Yves Buisson, président du groupe Covid-19 à l'Académie nationale de médecine, nous aide ce midi à mieux comprendre cette vaccination qui repousse autant les Français.

Tout d'abord, une question aux réponses encore floues : une personne vaccinée peut-elle contracter le coronavirus ? Invité au micro de RTL ce mardi 5 janvier, le Professeur Buisson indique que lors des essais de phase 3 effectués par Pfizer, "il a été comparé la survenue de la maladie chez les personnes vaccinées et chez les personnes non-vaccinées qui avaient reçu le placebo". Toutefois, le président du groupe Covid-19 souligne que lors de ces tests, il n'y a pas eu de vérification faite pour savoir si les personnes, vaccinées ou non, avaient déjà été contaminées : "on n'a pas fait de tests PCR systématiques".

En revanche cette vérification a été faite pour le vaccin de Moderna, qui repose lui aussi sur la technique de l'ARN messager. "Ça a permis de montrer que dans le groupe vacciné, il y a moins de portage que dans le groupe placebo", assure le Professeur. "C'est bon signe. Ça veut dire que si la vaccination réduit le portage du virus au niveau de l'arbre respiratoire, on peut imaginer que les personnes vaccinées seront moins transmetteuses de ce virus, mais ça demande à être confirmé". Néanmoins, il rappelle que l'on "est encore au tout début" et que cela reste "encore à déterminer par des études qui n'ont pas encore été faites".

Les personnes qui ont déjà eu la Covid-19 n'ont pas besoin de se faire vacciner "dans un premier temps"

Concernant les personnes qui ont déjà contracté le coronavirus, le Professeur Buisson rappelle qu'elles ont "une immunité qui va durer plusieurs mois". Ainsi, pour ces personnes "il n'est pas nécessaire de se faire vacciner dans un premier temps", souligne le médecin. "Si vraiment la personne désire se faire vacciner, il est recommandé d'attendre au moins trois mois après son infection pour recevoir le vaccin", indique le président du groupe Covid-19 à l'Académie nationale de médecine.

À propos de la mutation du virus, qui a obligé l'Angleterre à se reconfiner pour six semaines,

"pour l'instant, on n'a aucun élément scientifique permettant de redouter que ces mutants résistent à la réponse immunitaire post-vaccinale", indique Yves Buisson qui rappelle toutefois qu'on ne peut pas l'affirmer avec certitude.

Parmi les inconnues : la durée de l'immunité après le vaccin. "On ne peut pas le savoir, on n'a pas assez de recul. On peut observer la montée des anticorps et on a des modèles mathématiques qui permettent de savoir lorsque les anticorps sont arrivés à un certain taux", explique le Professeur qui indique que ces derniers devraient durer "au moins six mois, peut-être un an, peut-être plus, mais il faut qu'on ait ce recul pour pouvoir le confirmer avec précision", conclut Yves Buisson.