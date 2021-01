publié le 11/01/2021 à 21:05

Bruno Retailleau a tenu ce lundi 11 janvier, une réunion par visioconférence avec les parlementaires et Jean Castex. Plusieurs sujets en lien avec la crise sanitaire ont été abordés, notamment la question d'un nouveau confinement. Invité ce lundi sur RTL, Bruno Retailleau a expliqué que le Premier ministre "a évoqué un troisième confinement en cas d'échec de tout le reste".

"On est engagé dans une course contre la montre, puisqu'on aura le variant anglais. On l'a à Marseille, on l'a dans le Nord", explique Bruno Retailleau. Selon lui, il faut isoler les cas. "Isolons, suivons les gens à l'isolement. Il faut impérativement réussir dans cette stratégie. L'État fait mal la logistique", dit-il.

"Il faut compter sur tout le monde, par exemple sur les collectivités", poursuit-il. Le président du groupe LR au Sénat souhaite "différencier (les mesures, ndlr) par rapport aux territoires". "Ça ne sert à rien de traiter toute la France de la même façon", martèle-t-il.