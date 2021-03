publié le 30/03/2021 à 18:52

La SNCF a ouvert, ce mardi 30 mars, les réservations pour les vacances d'été. Que diriez-vous de partir à Marseille depuis Strasbourg à partir de 49 euros l’aller simple ? Ce sont là les tarifs d’appel, mais, par exemple, en TGV, il y a des billets à 134 euros l’aller-retour par personne depuis Paris pour Nice. Et il y a, cette année, l’option train de nuit. Il vous en coûtera 56 euros de moins.

Mais, forcément, beaucoup de gens ne savent pas encore de quoi sera fait leur été. Et du coup, la SNCF a décidé que tous les billets TGV, Ouigo et Intercités, pour des voyages entre le 19 avril et le 29 août 2021, seront échangeables et remboursables sans frais jusqu’à trois jours avant la date de départ.

Pour appâter les clients, la SNCF annonce également plein de nouveautés dans ses trains. Elles se verront notamment sur votre portable si vous vous connectez au wifi du TGV. "En fonction de votre profil - si vous êtes une famille, un professionnel, etc. -, vous pourrez avoir accès à la presse et des films. Il suffit de se connecter sur wifi.sncf. Et tout ça est complètement gratuit", détaille Alain Krakovitch, directeur de SNCF Voyages.

Enfin, vous pourrez chater avec d’autres voyageurs du TGV grâce à l’application. Pratique, quand il est aujourd’hui conseillé de ne pas se déplacer à bord.

