Les infos de 6h - Hôpitaux et maternités : le cri d'alarme des sages-femmes

Alerte dans les maternités. Depuis le début de l'été, plusieurs d'entre elles ont déjà dû fermer des services ou supprimer des lits faute de personnel, notamment aux Sables-d'Olonne ou encore à Antony, en région parisienne. Les sages-femmes, très sollicitées pour le suivi gynécologique en ville, ne veulent pas travailler dans les hôpitaux, en raison des salaires trop faibles.

"Le problème est qu'il y a une désaffection des sages-femmes pour aller travailler dans les maternités publiques et privées parce qu'elles ont de très mauvaises conditions de travail", explique Anne-Marie Curat, présidente de l'Ordre national des sages-femmes, qui dénonce, entre autres, un "sous-effectif chronique" et "une rémunération non assurée au regard des responsabilités de notre profession médicale".

"Même les étudiantes qui viennent de sortir ne veulent pas travailler à l'hôpital. Elles débutent dans les hôpitaux à 1.500 euros après cinq ans d'études", poursuit-elle. Pour régler ce problème de sous-effectif, Anne-Marie Curat a une solution toute trouvée, qu'elle a soumise au ministre de la Santé Olivier Véran : "Proposez une rémunération correcte pour l'été et vous allez trouver des sages-femmes dans les hôpitaux".

