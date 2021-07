La finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie se tient ce dimanche soir à Wembley. Une finale à domicile pour les Anglais qui attendent avec impatience d'en découdre avec les Italiens.

Les supporters britanniques n'en peuvent plus d'attendre. Le drapeau des Three Lions est accroché à toutes les fenêtres. La BBC diffuse en boucle depuis deux jours une version colorisée de la finale de la Coupe du Monde 1966, seul et unique titre de la sélection anglaise.

En fait, il y a comme un petit parfum de 12 juillet 1998 en France. Tout un pays vibre à l'unisson. Ils seront 50.000 Anglais au stade sur les 65.000 attendus. Les places s'arrachent une fortune au marché noir : parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un seul ticket.

L'Italie aussi a des arguments

L'histoire paraît trop belle pour que la victoire échappe aux Anglais mais prudence tout de même. Les Italiens ont retrouvé un peu les fondamentaux qui ont fait leur légende et leur ont permis d'acquérir un beau palmarès.

Les Italiens ont été très efficaces en demi-finale contre l'Espagne. Et puis c'est un peu une renaissance pour eux. Ils ont été tellement vexés de ne pas participer au Mondial 2018 en France qu'ils ont tout repris à la base. Ils ont reconstruit leur équipe par le jeu, avec des joueurs très techniques comme le Parisien Verratti ou le Milanais Barella, tout en conservant les valeurs historiques de l'Italie, la science de la défense. Ils restent sur une série record de 33 matches sans défaite et ils rêvent de doucher la ferveur britannique avec une 34e.

