publié le 10/11/2020 à 06:44

L'espoir suscité par l'annonce d'un possible vaccin anti-Covid est immense. Son efficacité, évaluée à 90% par ses concepteurs Pfizer et Biontech, dépasse tous les espoirs alors que les recherches en sont désormais au stade final. Les résultats de ce vaccin devront être confirmés dans les prochaines semaines pour savoir s'il protège efficacement contre le coronavirus et surtout, pendant combien de temps.

Ce vaccin nouvelle génération n'est pas fabriqué à partir d'un virus inactivé mais à partir de l'ARN messager, une révolution technologique conçue par Biontech. L'Union européenne, qui avait précommandé 300 millions de doses, dit vouloir désormais finaliser le contrat alors qu'une campagne massive de vaccination pourrait avoir lieu dans les prochains mois.

Comme il est plus facile à fabriquer qu'un vaccin classique, Pfizer et Biontech annoncent que 50 millions de doses pourront arriver sur le marché d'ici la fin de l'année, sous réserve d'autorisation des agences de médicaments. Les États-Unis devraient être servis avant l'Union européenne mais plus d'un milliard de doses devraient être disponibles en 2021 alors que d'autres vaccins pourraient également faire leurs preuves dans les prochains mois.



