Coronavirus : quel est le pays d'Europe le plus infecté ?

publié le 09/11/2020 à 20:00

Des dizaines de milliers de cas quotidiens, et un nombre d'infections total qui approche désormais la barre des 1,8 million. À première vue, la situation sanitaire française semble distinctement grave, alors que le pays compte le plus grand nombre de contaminations à la Covid-19 confirmées de tous les pays de l'Union européenne.

La circulation du nouveau coronavirus a en effet de quoi préoccuper : 38.619 malades supplémentaires ont été identifiés ce dimanche 8 novembre, plus de 4.500 patients sont en ce moment en réanimation et le taux d'occupation des lits en réanimation approche les 90%.

Mais si l'on ramène les chiffres officiels à la population de chaque pays, la situation s'avère être encore plus délicate chez certains États voisins. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) avance que, sur une période de 14 jours, le pays le plus touché a été la République Tchèque, avec 1.471 cas pour 100.000 habitants. Suivent le Luxembourg, avec 1.348 cas pour 100.000 habitants, et la Belgique, 1.342.

Une mortalité plus faible qu'ailleurs

La France compte également moins de morts, en valeur absolue et proportionnellement à sa population, que d'autres pays. Dans l'Hexagone, la barre des 40.000 décès a récemment été franchie. Mais au Royaume-Uni, qui a quitté l'Union européenne mais est toujours pris en compte dans les analyses de l'ECDC, ce chiffre s'approche davantage des 50.000, tandis que plus de 41.000 Italiens sont eux aussi morts du coronavirus.

Sur les deux dernières semaines, la République Tchèque et la Belgique restent les deux cas les plus préoccupants. La première a enregistré près de 25 décès pour 100.000 habitants, et la seconde près de 20.