Le variant Delta menace les vacances estivales. Jeudi 8 juillet, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, a recommandé d'éviter l'Espagne et le Portugal où la situation sanitaire se dégrade à grande vitesse.

Il n'y a pas d'interdiction stricte mais forcément ses propos ont fait l'effet d'une douche froide pour tous les Français qui pensaient partir dans ces pays. Et, ils sont nombreux. Jian, qui vient de passer une semaine à Lisbonne trouve que les nouvelles restrictions mises en place les vacances au Portugal réduisent fortement l'intérêt de s'y rendre.

"Ce n'est pas forcément le bon moment. On va attendre un tout petit peu effectivement. Il y a énormément de mesures là-bas. Le soir, à 23 heures par exemple, il y a un couvre-feu jusqu'à 5 heures du matin. Ici, en France, nous n'avons plus le masque. Là-bas, il est obligatoire partout. Le week-end pareil, tout est fermé à partir de 15h30. Si on n'est pas vacciné, on ne peut pas bouger de Lisbonne. C'est embêtant, c'est clair. Ça gâche un peu les vacances, c'est vrai", indique-t-il.

Au Portugal, face à la flambée des contaminations liées au variant Delta du Covid-19, ce sont les 45 villes les plus touchées, dont Lisbonne et Porto, qui sont concernées par ces nouvelles mesures de restriction. Dans ce pays composé de dix millions d'habitants, plus de 2.000 cas sont recensés chaque jour. Un chiffre multiplié par quatre en un mois.

