Crédit : SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Un malade du coronavirus transporté à New York, le 21 avril 2020

et AFP

publié le 22/04/2020 à 04:44

En une journée, le nombre de morts est brutalement reparti à la hausse aux États-Unis mardi 21 avril : le bilan fait état de 2.751 victimes supplémentaires liées au nouveau coronavirus, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, soit l'un des plus lourds bilans enregistrés en 24 heures par un pays touché par la pandémie du Covid-19.

La veille, les États-Unis avaient dénombré un peu plus de 1.400 décès sur 24h. Le pays, qui déplore désormais 44.845 morts, a également dépassé mardi la barre des 800.000 cas d'infections au coronavirus officiellement recensés.

"Je vois la lumière au bout du tunnel", a pourtant répété Donald Trump mardi lors de sa conférence de presse quotidienne sur le nouveau coronavirus. De fait, la situation sanitaire s'améliore notamment dans la ville de New York, qui compte à elle seule plus de 14.000 décès liés à la maladie, ainsi qu'à Chicago, Boston, la Nouvelle-Orléans, et dans l'aire urbaine de Détroit, a déclaré mardi le Dr. Deborah Birx, membre de la cellule de crise de la Maison Blanche sur le virus.