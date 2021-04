publié le 03/04/2021 à 06:43

À partir du 12 avril, les autotests seront disponibles en pharmacie, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran, vendredi 2 avril, sans préciser le prix ou les éventuelles modalités de remboursement. Sous quelle forme vont-ils se présenter ? Comment vont-ils fonctionner ?

Ces tests sont réservés aux personnes âgées de plus de 15 ans et qui n'ont pas de symptômes du coronavirus, les autres doivent eux utiliser des tests PCR et antigéniques. Il convient de noter que l'utilisation des autotests est assez délicate.

Tout d'abord, il faut enfoncer le coton-tige de trois centimètres dans la narine, avec cinq rotations nécessaires. Ensuite, on plonge l'écouvillon dans le réactif et il faut attendre 20 minutes. Si deux barres apparaissent, le résultat est positif. Il faut alors impérativement confirmer le résultat en laboratoire avec un test PCR. Une confirmation essentielle pour le suivi et le contrôle de l'épidémie.

Ces autotests représentent un outil de dépistage fiable à 80% selon la Haute Autorité de Santé. Deux fabricants ont reçu fin mars la validation de l'Agence du médicament.

