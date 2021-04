Coronavirus : où en est la France avec les autotests ?

publié le 02/04/2021 à 22:18

Certains d'entre vous ont peut-être pris le soin de faire un test PCR, mais qu'en est-il des autotests ? On nous les avait promis pour la mi-mars, ce vendredi RTL fait le point sur leur arrivée dans l'hexagone.

Ça arrive lentement, mais surement. Il y a un peu plus de quinze jours, les autotests ont eu le feu vert de la Haute autorité de Santé (HAS) qui les estimait fiables à 80% et les recommandait aux plus de 15 ans, asymptomatiques. Ils sont à utiliser soit dans le cadre d'un dépistage ciblé à grande échelle, soit dans le cadre privé juste avant une réunion de famille par exemple.

Il y a trois jours, l'Agence du médicament a également donné sa validation concernant la conformité de ces autotests, une validation accordée pour l'instant à deux fabricants qui avaient déposé des dossiers. Ces tests devraient donc arriver en pharmacie très prochainement au prix de cinq euros.

Si des autotests sont disponibles dans de nombreux supermarchés étrangers, ce n'est pas le cas chez nous car c'est un dispositif médical et que, selon la loi, il relève du monopole des pharmacies. Le ministère de la Santé insiste par ailleurs sur les conseils du pharmacien pour effectuer correctement cet autotest, notamment les cinq rotations en enfonçant le coton-tige de deux à trois centimètres dans la narine et la nécessité si on est positif de confirmer le résultat par un test PCR. C'est essentiel, également, pour une question de suivi et de contrôle de l'épidémie.