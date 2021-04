Pâques : comment faire des œufs en chocolat maison avec ou sans moule

publié le 02/04/2021 à 17:58

Si vos artisans chocolatiers sauront parfaitement ravir vos yeux et vos papilles avec des œufs, poules et lapins parfaits et brillants, vous pouvez vous essayer, vous aussi, à la confection d'œufs en chocolat pour Pâques. Une activité d'intérieur parfaite pour s'occuper pendant le confinement et éventuellement épater la galerie ou enseigner quelques techniques à vos enfants.

Le chocolat est un ingrédient extrêmement populaire mais aussi difficile à travailler. Vous devrez faire attention notamment à la température et respecter scrupuleusement quelques règles pour réussir vos œufs.

Première règle : acheter un bon chocolat de couverture chez votre chocolatier. Un chocolat noir de bonne qualité sera toujours préférable. Faites le fondre grâce à la technique du bain-marie : c’est-à-dire une grande casserole remplie d'eau que vous faites chauffer et une autre casserole plus petite dans laquelle est le chocolat. Le chocolat va fondre grâce à la température douce de l'eau. Préparez deux bains-marie : le premier chaud pour faire fondre le chocolat à 48°C et le deuxième froid pour le faire retomber la température à 29°C. Le chocolat doit toujours être en mouvement donc il va falloir faire marcher votre poignet.

L'œuf... ou le moule

Pour le moulage, votre chocolat doit prendre quelques degrés pour être parfait à 31°C. Remplissez votre moule de chocolat tiède. Tapotez et videz le chocolat superflu pour simplement avoir une coquille d'œuf. Faites refroidir et durcir cette première couche avec votre moule posé à l'envers sur du papier sulfurisé. Répétez l'opération pour avoir une couche épaisse (mais pas trop). Puis placez le moule au réfrigérateur pour qu'il durcisse complètement. Comptez environ 45 min.

Si vous n'avez pas de moules en chocolat vous pouvez toujours utiliser de vraies coquilles d'œufs pour réaliser des œufs plus vrais que nature. Attention cependant, travailler avec un moule est bien plus aisé.

Lorsque vos œufs sont froids, démoulez-les et disposez-les sur du film plastique. Évitez au maximum de les toucher avec vos doigts. Vos mains sont forcément chaudes et vous pourriez faire de vilaines traces et faire fondre en surface le chocolat. Si vous avez des gants en latex, c'est parfait. Vous pouvez placer des bonbons et autres friture de chocolat dans une des moitiés de votre œuf. Faites chauffer le bord de l'autre moitié avec une plaque de cuisson chaude bien plate pour faire fondre le bord et scellez votre œuf.

N'oubliez surtout pas de penser à un support pour poser votre œuf, il ne s'agit pas de paniquer et de le faire rouler sur votre plan de travail au moment le plus fatidique. Vous pouvez utiliser un coquetier, un verre ou même créer un support en chocolat. Reste à le décorer en fonction de vos envies et de votre talent artistique. Notre conseil : ne ruinez pas votre travail si vous êtes content de votre œuf, un simple ruban coloré pour masquer la jointure est souvent le choix le plus élégant.