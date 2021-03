Coronavirus : Carrefour annonce la commande d'un million d'autotests

publié le 17/03/2021 à 19:37

Nouvel outil de lutte contre l'épidémie de la Covid-19, les autotests ont reçu mardi 16 mars un avis favorable de la part de la Haute autorité de la Santé (HAS). Ce mercredi, via son compte Twitter, le groupe de grande distribution Carrefour a annoncé se mettre au diapason et avoir commandé un million d'autotests qui seront livrés durant le week-end qui arrive. "Depuis le début de cette crise, nous faisons le maximum pour permettre à nos clients de protéger leur santé", a conclu le groupe dans son tweet.

Carrefour a pris les devants, alors même que l'Agence du médicament (ANSM) n'a pas encore donné son feu vert, et que le ministère de la Santé n'a pas décidé des modalités de mise en vente, ce qui devrait intervenir en fin de semaine.

Le groupe de grande distribution devrait quant à lui vendre les autotests en parapharmacie. Selon BFMTV, Carrefour devrait les vendre par boite de 20 à 40 euros, soit 2 euros l'unité. Ensuite, des boites de 5 à 15 euros seront également disponibles. Les autotests permettent, via un prélèvement nasal, de savoir en 20 à 30 minutes si on est contaminé. Le test est destiné aux personnes de plus de 15 ans, et il nécessite le recours à un test PCR en cas de résultat positif.