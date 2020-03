Coronavirus : un nouveau rassemblement évangélique fait polémique à Mulhouse

et AFP

Le retour des fidèles à l'église de la Porte ouverte chrétienne ne sera pas passé inaperçu. Un mois après la découverte de plusieurs cas confirmés de coronavirus à la suite d'un rassemblement de cette église évangélique de Bourtzwiller, à Mulhouse (Haut-Rhin), l'office organisé ce dimanche 22 mars a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux.

"Est-ce normal qu’ils puissent se rassembler alors que c’est la souche de toute cette contamination ?" s'est étonnée sur Facebook une riveraine, citée par le quotidien L'Alsace. Alertés, les forces de l'ordre n'ont toutefois pas "constaté de rassemblement dépassant les vingt personnes autorisées dans les lieux de culte encore ouverts" précise le journal.

À Mulhouse, les mesures de confinement venaient pourtant d'être renforcées par les autorités préfectorales. Interrogée, la maire a indiqué n'avoir "délivré aucune dérogation pour enregistrer ou célébrer un culte à la Porte ouverte chrétienne".



"Cela a été vu entre eux et le sous-préfet, sans que nous soyons consultés au préalable. Notre position est claire : les règles de confinement doivent être encore plus renforcées et respectées. C’est la seule solution pour endiguer le fléau", a-t-elle précisé.

Le pasteur, contaminé, demande à respecter le confinement

Dans le même temps, dimanche matin, l'église évangélique a publié sur son compte Facebook une vidéo de plus d'une heure pour suivre le "culte en direct" depuis chez soi, relate encore L'Alsace. Le pasteur, lui-même affecté par le virus et visiblement très affaibli, raconte avoir été hospitalisé et qu'il récupère "un peu chaque jour".

Il explique que les membres de la Porte ouverte chrétienne ont été "parmi les premières victimes en France de cette maladie" enjoignant les fidèles à respecter le confinement. "Cette maladie est vraiment sérieuse, prenez-la très au sérieux, respectez toutes les mesures barrières !", a-t-il notamment expliqué.