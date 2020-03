et AFP

publié le 10/03/2020 à 13:30

"Nous sommes au tout début de cette épidémie" du coronavirus en France, a déclaré, mardi 10 mars, le président Emmanuel Macron alors qu’il revenait d’une visite du centre d'appel (15) du Samu de l'hôpital Necker-Enfants malades à Paris.

"Nous sommes au tout début de cette épidémie, il faut être très clair, lucide (...) nous sommes organisés, et en particulier nos Samus affrontent le début de cette crise", a déclaré le chef de l'État, adressant un message de soutien et de reconnaissance au personnel médical.

Rappelons qu’au 10 mars, 30 décès ont été enregistrés alors que 1.142 cas de contamination au nouveau coronavirus ont été identifiés en France. Dans le monde, plus de 114.000 personnes ont été infectées et 4.012 victimes sont à déplorer dans 105 pays et territoires, d'après les données de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).