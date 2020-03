publié le 10/03/2020 à 18:43

Cinq ans de prison, dont deux ferme, pour François Fillon, trois ans avec sursis pour Penelope Fillon, telles sont les réquisitions prononcées ce mardi 10 mars dans la dernière ligne droite de ce procès pour détournement de fonds publics.

Pendant plus de quatre heures, les procureurs ont décliné avec une imagination débordante le lexique du "néant" pour décrire le travail de Penelope Fillon : un emploi fictif avec des taches tellement impalpables qu'après trois ans d'enquête et trois semaines de procès Madame Fillon est toujours incapable de dire ce qu'elle faisait précisément. Aucune note ni aucun mémo n'ont été retrouvés.

Selon les procureurs, les activités décrites relèvent "davantage du rôle social d'un conjoint d'élu" que d'un emploi d'assistant parlementaire à proprement parler. Il existe à leurs yeux une "confusion" entre la vie sociale de Penelope Fillon, la vie professionnelle dont elle se prévaut et la vie politique de François Fillon.

Pendant toute l'audience, sur le banc des prévenus, le couple Fillon a fixé le fond de la salle sans un regard, même quand les peines requises sont tombées : deux ans de prison ferme pour François Fillon, plus dix ans d'inéligibilité. Trois ans avec sursis (ainsi que 375.000 euros d'amende) pour Penelope Fillon. Ainsi que deux ans avec sursis pour l'ancien député Marc Joulaud.

Les procureurs ont tenu à finir leurs réquisitions avec une phrase tirée d'un discours de François Fillon, écho cruel à ce dossier : "Il y a une injustice sociale entre ceux qui travaillent dur pour peu et ceux qui ne travaillent pas et touchent de l'argent public."

