publié le 05/03/2021 à 05:44

Alors que le vaccin AstraZeneca est à la disposition de tous les soignants, quel que soit leur âge, depuis début février, seulement 30% du personnel médical français est vacciné à ce jour. Les doses, sous-utilisées, restent dans les frigos et “ce n’est pas normal”, a dit le Premier ministre Jean Castex, jeudi 4 mars lors de sa traditionnelle conférence de presse. “Les réserves n’ont plus lieu d’être” à propos de ce vaccin, a-t-il estimé, citant les millions de personnes vaccinées au Royaume-Uni et de récentes études montrant une efficacité similaire au Moderna et au Pfizer.

RTL a pu constater ce manque d'enthousiasme dans un hôpital marseillais : il y a encore une majorité de réticents. "C'est normal, on ne connaît pas encore les effets secondaires, les retombées de ce vaccin", se justifie Pascale Jourdan, infirmière encartée CGT. "Le personnel soignant est au même titre que tout citoyen, il est inquiet aussi.”

Il y a sans aucun doute un marqueur social : les médecins se font plus vacciner que les infirmières ou les aide-soignants. "Je connais cette réticence d’une partie du personnel à se faire vacciner", dit Michel, qui dirige un service de pédiatrie, "j'essaie de les convaincre en leur rappelant que la vaccination, c'est la base de la médecine qui sauve les gens”.

Michel fustige "des craintes non justifiées et l’oubli des apports majeurs des vaccins”. Le gouvernement espère que l'importante campagne de communication, comprenant panneaux d’affichage, e-mails et maintenant une lettre d’Olivier Véran, finira par convaincre les 70% d’hospitaliers qui refusent de se faire vacciner.

