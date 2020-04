publié le 21/04/2020 à 05:45

En France, d'après une modélisation de chercheurs de l'Institut Pasteur, presque 6% de la population nationale a été infecté par le Covid-19. Et peut-être donc immunisé. Un chiffre qui est estimé à 12% dans le Grand Est et en Île-de-France, les deux régions les plus touchées par l'épidémie de coronavirus.

Mais 6%, c'est encore très loin du pourcentage à atteindre pour que le virus arrête de circuler. D'où la nécessité selon les chercheurs de maintenir des mesures de protection au-delà du 11 mai pour éviter une deuxième vague (comme vit actuellement Singapour).

Ces chercheurs sont aussi parvenus à mesurer l'impact des gestes barrières, du respect des distances et du confinement : il est très fort. Le taux de transmission du Covid-19 s'effondre de plus de 80%, et la perspective d'un reflux du nombre quotidien des admissions en réanimation. Au moment du déconfinement, celle-ci devrait culminer à 50 par jour, contre 200 actuellement.

Dernier renseignement de cette étude, le risque de mourir pour un homme atteint du Covid-19 est bien supérieur à celui d'une femme : +45%. Mais l'on ne sait pas encore pourquoi.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus à Paris - Des traces infimes du Covid-19 ont été détectées dans le réseau d'eau non potable de la capitale. Son utilisation pour les parcs et les rues a été suspendue. C'est un réseau non traité, totalement différent de l'eau du robinet qui reste buvable sans risque.

Pandémie de Covid-19 - À l'étranger, le bilan journalier des morts du coronavirus a encore baissé en Espagne, avec moins de 400 morts lundi. L'Italie connaît, elle, sa première baisse de malades depuis le début de l'épidémie. Au Royaume-Uni, on dénombre 450 décès ces dernières 24 heures, un plus bas depuis deux semaines.

États-Unis - Le cours du baril de pétrole américain, qui était devenu négatif lundi pour la première fois de son histoire en raison de la saturation des stocks et de l'effondrement de la demande liés à la crise du coronavirus, rebondit ce mardi matin en Asie et revient légèrement au-dessus de zéro.