publié le 20/04/2020 à 17:30

Des traces "infimes" de coronavirus ont été découvertes dans le réseau d'eau non potable de Paris. La présence du virus a été découverte dans quatre points de prélèvement sur les vingt-sept que compte la capitale.

Le directeur de la recherche développement et de la qualité de l'eau Albin Robin a tenu à préciser que les concentrations de virus qui ont été retrouvées sont "très faibles" et qu'à cette heure, il était impossible de dire s'il est infectieux ou pas.

Malgré tout, cette découverte révèle que le Covid-19 est présent dans la Seine et dans le canal de l'Ourcq sans que cela ait forcément un impact sur les poissons et autres animaux, au vu des concentrations, a estimé Laurent Moulin, responsable du laboratoire de recherche développement d'eau de Paris et spécialiste de la question des virus dans l'eau.

1. D'où vient cette eau ?

L'eau non potable est prélevée directement dans le canal de l'Ourcq et la Seine est utilisée brute, sans véritable traitement pour nettoyer les rues de la capitale, arroser les parcs et jardins, et alimenter les fontaines à eau ornementales. Elle circule dans un réseau d'alimentation indépendant.

2. Quelles sont les conséquences de cette découverte ?

La Ville de Paris a saisi l'Agence régionale de santé d'Île-de-France sur les risques potentiels présentés par cette eau. En l'état actuel des connaissances sur le Covid-19, aucun cas de contamination par l'eau n'a jamais été signalé.

Mais, par précaution et en attendant d'en savoir plus sur l'origine et la dangerosité potentielle de ces traces de virus, cette eau n'est plus utilisée pour nettoyer les rues de la capitale.

3. L'eau du robinet peut-elle être contaminée ?

Les services de la Ville de Paris se veulent rassurants. L'eau du robinet ne provient pas du même réseau que l'eau non potable. Les deux réseaux sont indépendants. Ensuite, l'eau du robinet est traitée afin d'éliminer les traces de pollution, les germes, les bactéries, les virus. Elle est surveillée en permanence donc il n'y a pas de crainte à avoir et on peut continuer de boire l'eau du robinet dans la capitale.