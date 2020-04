Coronavirus : les entreprises abusent-elles du chômage partiel ?

publié le 20/04/2020 à 21:00

Il y a la crise sanitaire, la crise économique et... ceux qui en profitent. Selon Muriel Pénicaud, interrogée à ce sujet sur RTL lundi 20 avril, 9 millions et demi de salariés sont actuellement au chômage partiel. Or, selon l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), seules 6 millions et demi de personnes sont éligibles à ce dispositif.

"Aujourd’hui on peut effectivement être en droit de penser qu’un certain nombre d’entreprises exagèrent en terme de recours au chômage partiel", résume Éric Heyer économiste à l'OFCE. Un phénomène rendu possible par la méthode appliquée par l'exécutif, pendant la crise sanitaire du Covid-19. "Le gouvernement a pris la décision quasiment de dire 'oui' à toutes les demandes et qu’elles feraient l'objet de contrôles a posteriori".

C'est seulement la crise passée, qu'une conclusion claire et juste pourra être tirée. "Il faudra faire le compte une fois que les contrôles auront eu lieu et on s’apercevra potentiellement des effets d’aubaines ou d’un certain nombre de fraude au chômage partiel", conclut Éric Heyer.