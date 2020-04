et AFP

Deuxième pays le plus touché d'Europe par l'épidémie de coronavirus, derrière l'Italie, l'Espagne voit son système de santé être de plus en plus soulagé grâce aux mesures prises lors du confinement. Le bilan quotidien du Covid-19 sur le territoire espagnol est passé, ce lundi 20 avril, sous la barre des 400 morts, s'établissant à 399, pour la première fois en quatre semaines, a annoncé le ministère de la Santé.

Au total, 20.852 personnes ont succombé à la maladie en Espagne, depuis le début de l'épidémie. Le nombre de cas détectés a dépassé la barre des 200.000, à 200.210, alors que l'Espagne multiplie les tests en en effectuant plus de 40.000 par jour, selon le ministre de la Santé, Salvador Illa. Autre donnée positive pour le pays, le nombre de malades guéris s'élève désormais à 80.587 patients ce lundi 20 avril, soit 40% des cas confirmés.

"Ce sont des chiffres très encourageants", a estimé le directeur du Centre d'urgences sanitaires, Fernando Simon, qui a toutefois rappelé que "les fins de semaines il y a toujours un retard de notification" qui se rattrape le mardi. Le funeste bilan avait déjà été ramené à 410 morts dimanche et les autorités sanitaires espèrent avoir franchi le pic de la pandémie le jeudi 2 avril lorsqu'elles avaient enregistré 950 morts.

Des inquiétudes sur le plan économique

La baisse du nombre d'hospitalisations et des admissions en soins intensifs a considérablement soulagé le système de santé, débordé pendant plusieurs semaines dans le pays. Un grand hôpital temporaire, installé dans les halles de la foire commerciale de Madrid, a fermé en fin de semaine un des deux pavillons qu'il occupait. Une morgue improvisée dans une patinoire toute proche doit également fermer ce mercredi 22 avril, a annoncé la région de Madrid, la plus touchée du pays avec plus de 7.000 morts.

Comme dans le reste du monde, les inquiétudes grandissent toutefois sur le plan économique. La Banque d'Espagne a annoncé tabler sur un recul de 6,6% à 13,6% du Produit intérieur brut (PIB) en 2020, en raison de la pandémie. Cette chute sera "sans précédent dans l'histoire récente", même si son ampleur est soumise à "beaucoup d'incertitude" liée notamment à la durée finale du confinement, explique la banque centrale dans un communiqué.

Alors que près de 3,9 millions d'Espagnols sont actuellement au chômage partiel, selon Madrid, les Espagnols entrent dans leur sixième semaine d'un des confinements les plus stricts d'Europe. Ils ne peuvent sortir que pour leurs achats essentiels, aller travailler ou sortir brièvement leur chien, mais pas leurs enfants. Les enfants seront cependant autorisés à sortir pour la première fois pour prendre l'air à partir du lundi 27 avril, dans des conditions qui restent à préciser.