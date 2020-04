Coronavirus : comment vont s'organiser les commémorations du 8 mai ?

publié le 21/04/2020 à 04:59

Après avoir annoncé l'annulation des commémorations départementales du 8 mai, provoquant colère et indignation chez plusieurs élus, le gouvernement a décidé de faire marche arrière. Mais la crise sanitaire contraint malgré tout à imposer un cadre strict.

Ainsi, comme l'a souligné Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, des cérémonies pourront avoir lieu dans les départements mais "dans un format restreint et en respectant les mesures de distanciation".

Les Préfets et Hauts-Commissaires pourront organiser, comme chaque année, une cérémonie au monument aux morts dans la commune chef-lieu. Mais l'accès à cet événement sera strictement interdit au public.

Les maires aussi seront autorisés à aller déposer une gerbe de fleurs au monument aux morts de leur commune. Sans public.

Non, nous n'annulons pas le 8 mai. Pas de polémique inutile. Il y aura une cérémonie nationale à cette date. Le format sera seulement adapté aux circonstances, ce que chacun peut comprendre en faisant preuve de bon sens. — Geneviève Darrieussecq (@gdarrieussecq) April 18, 2020

Geneviève Darrieussecq a également rappelé qu'il y aura bien une cérémonie nationale à cette date. Elle aura lieu le vendredi 8 mai au matin, à l'Arc de triomphe, à Paris, en présence d'Emmanuel Macron et "d'un nombre restreint d'autorités civiles et militaires". L'événement sera retransmis en direct à la télévision.

Ce 8 mai 2020, à cause du coronavirus et du confinement, les Français ne pourront pas se déplacer et participer comme d'habitude aux commémorations. Mais le président de la République invite ceux qui souhaitent participer à cette journée nationale à afficher les couleurs de la France à leur balcon ou à leur fenêtre.

🇫🇷 Afin de manifester leur participation à cette journée nationale, le Président de la République, @EmmanuelMacron, demande aux Françaises et aux Français qui le souhaitent de pavoiser leur balcon aux couleurs nationales. 🇫🇷#8mai #TousMobilisés #FranceUnie pic.twitter.com/pTyDnUqLnH — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) April 20, 2020