publié le 21/10/2020 à 05:26

L’épidémie de coronavirus grimpe en France de manière inexorable depuis maintenant plusieurs mois. Une situation qui pourrait amener de nouvelles villes à opter pour un couvre-feu. C’est le cas à Clermont-Ferrand, où la rumeur d’une telle mesure ne cesse de résonner.

Ainsi, les indicateurs sont au rouge notamment pour les plus de 65 ans. Du côté des restaurateurs et des patrons de bars, la possibilité d’une fermeture à 21h inquiète. "On va devoir fermer une heure avant, je ne sais pas si ça change grand chose parce que les gens vont faire la fête chez eux", indique l’un d’entre eux au micro de RTL.

Quant aux étudiants, nombreux dans le chef-lieu du Puy-de-Dôme, la mesure est parfois incomprise. "C’est nul, on se voit toute la journée, pourquoi on ne se verrait pas le soir", demande une étudiante. "On n'arrêtera pas de ce voir pour autant", assure-t-elle.

Le CHU de la ville a de son côté déjà déployé le plan blanc pour faire face à l'afflux de malades.

