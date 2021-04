publié le 11/04/2021 à 19:00

L'annonce a donc surpris tout le monde ce dimanche 11 avril. Dans Le Journal du Dimanche, Olivier Véran a ouvert la vaccination aux plus de 55 ans sans aucune condition et cela dès lundi 12 avril et non le 15 mai, comme cela était prévu.

Jusqu'à présent, la vaccination était accessible seulement à ceux qui présentaient des facteurs de comorbidité. Deux vaccins possibles sont administrés par un médecin, un pharmacien ou un infirmier : l'AstraZeneca ou le vaccin Johnson&Johnson, dont la première livraison, comprenant 200.000 doses, arrive ce lundi avec une semaine d'avance.

Autre changement, l'allongement de 14 jours du délai entre les deux injections de vaccin à ARN messager, le Pfizer et le Moderna. Cela concerne tous ceux qui vont se présenter dans un centre à partir de mercredi pour leur première dose. On va leur proposer, sauf pour les plus âgés et les plus fragiles, un rappel à six semaines, contre quatre aujourd'hui. Ce qui va permettre de disposer de doses supplémentaires pour réaliser davantage de primo-injections.

À écouter également dans ce journal :

Environnement - L'Assemblée nationale a voté samedi soir en première lecture, dans le cadre du projet de loi climat, la suppression de certaines lignes aériennes intérieures, en cas d'alternatives en train de moins de 2h30. C'est moins que les quatre heures réclamées par la Convention citoyenne.

Coronavirus - Il va y avoir du monde dans les pharmacies à partir de lundi, en raison notamment de l'arrivée des autotests. "Le tarif sera de 6 euros le test et passera à 5,20 euros après le 15 mai. Ce sont des tests fiables mais il faut les utiliser correctement. Ne sont concernées que les personnes qui n’ont pas de symptômes", a résumé Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine, invité de RTL Soir.

Mort du prince Philip - Un grand vide dans sa vie, c’est ce que ressent la reine Elizabeth après le décès de son époux Philip vendredi. C'est ce qu'a confié son fils, le prince Andrew, dimanche à la sortie d'une messe.