publié le 14/03/2021 à 18:40

Le 14 mars 2020 , il y a tout juste un an, à minuit, restaurants, bars et cinémas fermaient. Un an après, le gouvernement tente d'éviter un troisième confinement, lançant une évacuation "massive" de patients pour soulager l'Île-de-France, sous tension. Une course contre la montre est enclenchée, avec d'un coté, des évacuations de malades, et de l'autre, l'exécutif qui aurait sur la tables toutes les options, ce dimanche soir. Le Premier ministre qui répond ce soir à des questions sur le réseau social Twich a rappelé qu'une mise sous cloche "n'était pas exclue".

Sait-on s'il faut s'attendre à des annonces et à un serrage de vis dans les prochains jours, voir les prochaines heures ? À ce stade, il n'est pas prévu de durcir les mesures, du moins, pas avant le prochain Conseil de défense de mercredi. Un reconfinement dans certaines régions, notamment l'Île-de-France, reste l'ultime recours. "S'il faut le faire on le fera", a souligné ce dimanche Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Jean Castex l'a répété ce dimanche sur la plateforme Twitch en s'adressant, "de manière cash", selon son entourage à un public jeune.

Les Hauts-de-France et la région PACA sous surveillance

Mais, l'idée au sommet de l'État, c'est que chaque jour gagné compte. Pour l'instant, ce sont les mesures annoncées jeudi dernier qui sont de rigueur : déprogrammations d'interventions, transferts massifs de patients vers les régions moins engorgées, mobilisation du public et du privé, entre autres choses. Enfin, les tests sont renforcés et la stratégie vaccinale se poursuit, avec une montée en puissance ces deux derniers weekends.

Outre l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la région PACA font l'objet d'une attention toute particulière en haut lieu. La mobilisation reste générale et la vigilance accrue. Bref, le gouvernement se tient prêt à toute éventualité.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus en Italie - Une large partie du pays sera reconfiné dès lundi 15 mars et jusqu'au 6 avril, entraînant la fermeture de nombreux lieux publics. Une mesure mise en place pour contrer la flambée des cas de coronavirus.

Cinéma - Une vingtaine de salles obscures ont accueilli ce week-end du public pour des projections tests, dans le respect des restrictions anti-Covid, en vue de la réouverture des cinémas en France.

Coronavirus en France - Pour désengorger les hôpitaux d'Île-de-France, une centaine d'évacuations de patients, par les airs et via le TGV, sont prévues la semaine prochaine. Trois malades ont été évacués vers Nantes et Bordeaux, ce dimanche 14 mars.