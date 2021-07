Le variant Delta continue de se propager et de mettre en péril nos vacances estivales 2021. Ce week-end des 10 et 11 juillet, c'est cinq maîtres nageurs et des clients d'un hôtel à Lacanau en Gironde qui ont été testés positifs au coronavirus. Le maire de la ville, Laurent Peyrondet, prône la fermeté et attend l'intervention d'Emmanuel Macron ce lundi 12 juillet de pied ferme : "Il a pu y avoir des protocoles qui n'ont pas été respectés, dès maintenant, il faut taper fort et on attend avec impatience les mesures du président de la République" a-t-il déclaré.

La rumeur de l'installation d'un passe sanitaire pour les restaurants est loin de faire l'unanimité chez les commerçants, Laeticia Nourry préside l'association des commerçants de Lacanau : "Cela nous inquiète car économiquement ça peut être tragique... Premièrement ce n'est pas notre métier, on n'est pas là pour contrôler les gens et leur demander leur certificat de vaccination, et deuxièmement, c'est une ségrégation terrible", insiste-elle.

Pour certains touristes, les annonces de ce soir ne devraient pas remettre en cause les vacances : "Tout le monde a déjà réservé ses vacances et il est impossible que le président annonce des restrictions ou un confinement... Je pense plutôt qu'il va inciter les gens à se faire vacciner et nous informer de rester prudents", souffle un touriste. Une chose est sûre, l'intervention du chef de l'État ce lundi à 20h devrait être largement suivie dans tous les campings et habitations de Lacanau Océan.

A écouter également dans votre journal

Politique - Emmanuel Macron s'exprime à 20h ce lundi 12 juillet. Le chef de l'État va éclairer les Français sur ce qui les attend pour le reste des vacances estivales alors que le variant Delta continue de se propager partout en France.

Économie - Appel à l'aide de l'industrie automobile reçue à l'Élysée ce lundi 12 juillet. Elle réclame un plan de relance à 17 milliards d'euros alors que l'UE pourrait annoncer cette semaine que plus aucun véhicule diesel ou essence ne soit vendu sur le continent d'ici 2035.

Football - Élu meilleur joueur de l'Euro 2021, le gardien de but italien de 22 ans Gianluigi Donnarumma va s'engager libre avec le PSG après 6 saisons au Milan AC.