Coronavirus : "La solution est la vaccination, pas le passe sanitaire", estime un restaurateur

Face à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus en France, notamment en raison de la propagation du variant Delta, l'exécutif s'apprête à annoncer de nouvelles mesures sanitaires. Lors d'une allocution prévue à 20 heures ce lundi 12 juillet, Emmanuel Macron devrait ainsi annoncer la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, mais aussi l'élargissement du passe sanitaire.

"La solution (contre le virus, ndlr) est la vaccination, pas le passe sanitaire", réagit Stéphane Manigold, restaurateur et porte-parole du collectif "Restons Ouverts". Selon lui, ce passe est "un moyen supplémentaire de nous mettre au milieu de l'inefficacité de la politique de vaccination" et devrait être "le dernier recours d'Emmanuel Macron". Il demande alors au président de "laisser suffisamment de temps" pour le mettre en place et, à la place, "inciter les Françaises et Français à se faire vacciner".

Stéphane Manigold se dit également inquiet d'une éventuelle nouvelle fermeture des bars et restaurants. Selon lui, "malheureusement, c'est ce qui nous pend au nez si la vaccination ne s'accélère pas", après "avoir déjà laissé quatorze mois de nos vies".