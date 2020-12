publié le 27/12/2020 à 18:57

Ce sont donc treize personnes volontaires qui se sont faites vacciner en France ce dimanche 27 décembre pour le lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus. La première d'entre elles est une femme de 78 ans, Mauricette, à Sevran en Seine-Saint-Denis.

Elle disait à ses médecins qu'elle était prête à tout pour éviter cette maladie, elle s'est donc portée volontaire pour être vaccinée dès aujourd'hui par Sabrina, son infirmière. Applaudie par le personnel soignant, Mauricette est assez émue avant de retourner se reposer dans sa chambre.

Dans la foulée, c'est au tour d'un soignant de se faire piquer : Jean Jacques Monsuez, 65 ans, cardiologue dans cette unité de soin pour personnes âgées. "C'était pas la peine de venir, c'était dérisoire, a plaisanté le médecin au micro de RTL avant d'ajouter, les premiers exposés c'est à ceux-là qu'il faut penser, c'est ceux qui ont laissé leur peau à ce truc-là. C'est pas banal, c'est pas une maladie dérisoire."

Un premier soignant donc pour donner l'exemple et 8 personnes âgées ont été vaccinées ce matin en Seine-Saint-Denis, tous vont bien, aucune réaction allergique et ils n'ont pour le moment signalé aucun d'effets secondaires.

Emmanuel Macron a salué une nouvelle arme contre la Covid-19 et a tenu à souligner que la vaccination ne sera pas obligatoire.

