Coronavirus : une femme de 78 ans est la première personne vaccinée en France

publié le 27/12/2020 à 11:16

Mauricette, 78 ans, a été la première personne vaccinée en France contre le coronavirus, à l'hôpital René-Muret de Sevran, en Seine-Saint-Denis, ce dimanche 27 décembre, selon une journaliste de l'AFP sur place.

"Je suis émue", a déclaré la septuagénaire, ancienne aide ménagère, vaccinée vers 11 heures au sein de l'unité de soins de longue durée de cet établissement dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Une vingtaine de personnes âgées et de soignants doivent être vaccinés dimanche lors du lancement de la campagne vaccinale française, à Sevran puis Dijon.

C'est donc un top départ très symbolique pour cette campagne de vaccination. D'ici mi-janvier, une centaine d'établissements pour personnes âgées auront commencé à vacciner sur 8.000 au total. La vaccination sera ensuite beaucoup plus intense.

Un suivi de près des personnes vaccinées

Toutes les personnes qui vont être vaccinées vont être suivies de très près. Avec d'abord une consultation médicale obligatoire avant le vaccin pour avertir les patients des effets secondaires possibles. Douleurs musculaires ou articulaires, céphalées, fatigue, des symptômes modérés et qui ne durent pas selon les premières études.

Lors de la piqure, par précaution, il y aura une surveillance pendant au moins 15 minutes pour surveiller surtout d' éventuelles réactions allergiques. Leurs médecins ou ces patients eux-mêmes pourront faire remonter leurs effets secondaires via une plateforme en ligne. Et l'agence française du médicament fera des retours chaque semaine sur ces effets secondaires.