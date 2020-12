Le rappeur-chanteur Soprano a un succès fou, sa tournée est la plus fréquentée du moment.

Rien ne bouge en haut du tableau : comme l'année dernière, le chanteur Jean-Jacques Goldman et l'actrice Sophie Marceau sont les personnalités préférées des Français en 2020. Pour la deuxième année consécutive, le traditionnel classement des 50 personnalités les plus populaires, réalisé en fin d'année par le JDD avec l'Ifop, a été effectué de manière paritaire : deux listes de 25 femmes et 25 hommes se côtoient.

Dans le classement masculin, Jean-Jacques Goldman, habitué des premières places, devance l'acteur Omar Sy, déjà dauphin en 2019. Jean-Pierre Pernaut complète le podium à la faveur d'un bond spectaculaire - il était 13e la dernière fois. Sans doute les Français ont-ils voulu rendre hommage au journaliste de 70 ans, qui a présenté son dernier JT de 13h sur TF1 le 18 décembre 2020. Derrière, on retrouve le chanteur Soprano (4ème) et l'acteur Jean Reno (5ème).

Chez les femmes, Alexandra Lamy (2ème) et Mimi Mathy (3ème) gagnent chacune trois places pour se hisser sur le podium, juste derrière Sophie Marceau. Florence Foresti et Marion Cotillard reculent aux 4ème et 5ème places.

Les personnalités qui entrent au classement

Cinq personnalités nouvelles font leur apparition, dont les deux chefs médiatiques Philippe Etchebest (7ème) et Cyril Lignac (14ème). Les chanteurs Vianney (18ème) et Julien Doré (23ème) ainsi que le présentateur Nagui (25ème) intègrent aussi le classement.

Quatre personnalités féminines font leur entrée dans le top cette année : l'humoriste Anne Roumanoff (11ème) et les actrices Michèle Laroque (14ème) Ingrid Chauvin (17ème) et Catherine Frot (19ème).