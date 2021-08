Olivier Veran l'a sous entendu hier, l'objectif des 50 millions de primo-vaccinés au 31 août ne sera pas tenu. Il n'y a jamais eu aussi peu de vaccinés que ces derniers jours. En ce moment, on est vraiment au creux de la vague avec une moyenne d'environ 140 000 primo-injections par jour. Il faut remonter à début mars pour retrouver les mêmes chiffres.

Jeudi 26 août dans la soirée, seulement 48 millions de Français avaient reçu leur première dose. Donc si on veut être à 50 millions le 31 août, il faudrait piquer 400.000 bras par jour et ce n'est pas réalisable.

Hier soir, Olivier Véran a plutôt tablé sur un objectif atteint à la première semaine de septembre, donc tablons sur une date limite au dimanche 5 septembre, dans une dizaine de jours. Si les prises de rendez-vous reprennent à un rythme quotidien de 200.000 injections, ce serait jouable.

Dans quelle tranche d'âge faut-il faire des efforts ?

Les tranches d'âges les plus à risque, c'est-à-dire les personnes les plus âgées, ont des efforts à faire. Ce sont les plus de 80 ans qui sont les moins vaccinés. Ils sont 15%, soit 640.000 personnes à ne pas avoir reçu leur première injection.

Du côté des plus jeunes, ce sont les adolescents, les 12-17 ans, évidemment qui sont les moins vaccinés. Mais pour eux la vaccination n'a été ouverte que le 15 juin. Ils sont tout de même 60% à avoir reçu leur première dose. Les derniers de la classe sont les 30-39 ans, ils sont près de 2 millions à n'avoir reçu aucune injection.

À écouter également dans ce journal

Afghanistan : Selon un dernier bilan du double attentat suicide à l'aéroport de Kaboul, il y a 72 morts dont 13 Américains. C'est l'attaque la plus meurtrière contre l'armée américaine depuis 10 ans. Les évacuations se poursuivent malgré la menace d'attentat.

Toulouse : Une femme de 77 ans a été tuée percutée par un motard dans la soirée du jeudi 26 août. Elle a visiblement été victime d'un rodéo. Le conducteur de 24 ans a rapidement été interpellé et placé en garde à vue.

Football : Il n'y a toujours aucun accord concernant le transfert de Mbappé au Real Madrid. Les discussions sont en cours et les dirigeants du club espagnol sont persuadés que le transfert va avoir lieu. Selon le quotidien ABC, le joueur français pourrait signer un contrat de 6 ans avec le Real Madrid pour un salaire de 30 millions d'euros par an.