Le vaccin continue de cristalliser toutes les tensions : après les manifestations du samedi pour les anti-passe sanitaire et anti-vaccins, voilà maintenant que les pro-vaccins se mettent à faire parler d'eux. Un homme a en effet agressé un pharmacien car il souhaitait à tout prix se faire vacciner. Le soignant a décidé d'arrêter la vaccination dans son établissement des Yvelines.

Il ne veut plus vacciner surtout pour protéger ses salariés. Depuis la mise en place du passe sanitaire le 9 août dernier, Alexandre Bonnuit, propriétaire de la pharmacie de la Gare à Rambouillet dans les Yvelines, doit faire face à un flot d'insultes quotidiens. Des patients venus se faire vacciner et souvent opposés au passe sanitaire, lui en font voir de toutes les couleurs.

Il y a huit jours, une énième agression l'a conduit à arrêter de proposer des créneaux de vaccination. Un homme est en effet venu sans rendez-vous et voulait à tout prix se faire vacciner en menaçant tous les salariés. La police est intervenue mais l'a laissé repartir et le lendemain, ce dernier est tombé par hasard sur une médecin qui officiait la veille dans la pharmacie. Là encore, un flot d'insultes et des menaces ont été proférés.

