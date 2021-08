Selon un bilan provisoire, au moins 60 personnes, dont 13 soldats américains ont perdu dans la vie dans un attentat revendiqué par l'État islamique, à l'aéroport de Kaboul, jeudi 26 août. En Afghanistan, il se fait appeler l'ISKP, l'État islamique Province du Khorasan. Ce sont d'anciens talibans afghans et pakistanais, en rupture avec ceux qui ont pris le pouvoir.

Même s'il s'agit de deux groupes sunnites radicaux, l'État Islamique et les talibans sont en concurrence et se vouent une haine réciproque.

Dans cette période de trouble lié au départ des américains, ils ont cherchent donc à déstabiliser encore un peu plus ce pays meurtri. Ce sont des islamistes sunnites, comme les talibans, mais ils reprochent à ces derniers d'avoir négocié avec les américains. Leur but, être le seul porte étendard du djihadisme. Depuis la perte de leur territoire en Irak et en Syrie, l'Afghanistan est devenu leur principal théâtre d'opérations.

Et pour se faire connaitre, ils s'en prennent aux mosquées chiites, aux hôpitaux, aux écoles. Ils ont revendiqué certaines des attaques les plus sanglantes commises ces dernières années en Afghanistan, des attentats qui ont fait des centaines de morts. Depuis une dizaine de jours, ils avaient cessé toute activité, signe possible qu'il préparait une opération d'ampleur.

À écouter également dans ce journal

Afghanistan : Avec le départ confirmé des Américains mardi 31 août, la plupart des pays terminent leurs opérations d'évacuation. La France a sélectionné plusieurs centaines d'Afghans en danger qui patientent en ce moment même dans des bus, dans l'espoir de rejoindre l'aéroport.

Santé : Les médecins pourront désormais prescrire des nuits à l'hôtel remboursée par la sécurité sociale pour éviter aux patients de rentrer chez eux entre deux séances de traitement. Le décret a donc été signé. C'est un élément majeur pour le bien-être des malades.

Politique : La primaire de droite de se précise. Michel Barnier a annoncé sa candidature jeudi 26 août lors du 20 Heures de TF1. Valérie Pécresse, Philippe Juvin, ou Éric Ciotti sont aussi dans la course.