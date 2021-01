publié le 12/01/2021 à 13:26

La lutte contre l'épidémie tourne à la course de vitesse : vaccination contre mutation du virus. Les personnes âgées de plus de 75 ans qui ne sont pas en Ehpad pourront être vaccinées dès lundi prochain. Pour cela, il faut se rendre sur le site Santé.fr afin de connaitre l'adresse du centre le plus proche de chez vous, puis faire une réservation en ligne. Vous aurez ensuite un rendez-vous précis. Mais au CHU de Nancy, la vaccination a d'ores et déjà commencé, un premier couple de plus de 75 ans vient de recevoir la première dose du vaccin.

À la sortie du centre de vaccination, François, 79 ans, est soulagé. La première injection, qu'il attendait avec impatience est désormais derrière lui. Pas question d'attendre plus longtemps pour échapper au virus : "J'ai vu qu'il y avait possibilité de s'inscrire par Doctolib, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai inscrit mon épouse et moi-même. J'ai des problèmes cardiaques, je vais avoir 80 ans cette année et là je sais que si j'ai des problèmes avec la Covid, quand on voit le nombre de décès, j'ai peut-être des chances de partir aussi".

24 heures avant la date officielle du début de la campagne de vaccination des Nancéiens de plus de 75 ans, résidants à domicile, quelques chanceux ont donc pu trouver des créneaux. Tout est allé très vite pour Evelyne, 75 ans, qui ne pensait pas être vaccinée si rapidement : "Mon mari m'a levé très tôt pour me dire 'vite, vite, on est inscrit, il faut aller se faire vacciner'", raconte la septuagénaire. "Une personne vient vous faire un petit questionnaire de santé et puis après vous allez voir l'infirmière ou le médecin et vous êtes vaccinés. Vous attendez de nouveau un petit quart d'heure et voilà, on est ressorti. Même pas une heure !", se réjouit cette Nancéienne.

Le premier couple vacciné de plus de 75 ans doit reprendre rendez-vous dans le même centre dans trois semaines, pour recevoir la deuxième injection. Et les volontaires sont nombreux à vouloir se faire vacciner : plus de 2.050 personnes avaient déjà pris rendez-vous hier soir sur la plateforme Doctolib.

À écouter également dans ce journal :

Société - La détresse des étudiants français : isolés, confinés, ils se sentent oubliés par le gouvernement. L'un d'entre eux, Nathan Tedga, a adressé une lettre ouverte au président Emmanuel Macron. "On a l'impression d'être les derniers confinés", a-t-il déclaré sur RTL.



Faits divers - La colère et l'amertume des victimes de l'explosion au gaz de la rue de Trévise, à Paris. Deux ans après le drame, rien n'a changé. Les 400 sinistrés attendent toujours d'être indemnisés.

Coronavirus en France - Jean Castex réunira le gouvernement en visioconférence à 19h30, afin d'évoquer les nouvelles restrictions à suivre. L'hypothèse d'un couvre-feu avancé à 18 heures sur tout le territoire est privilégiée.