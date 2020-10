Covid-19 : les patients du groupe sanguin O moins vulnérables ?

publié le 21/10/2020 à 13:18

Depuis plusieurs mois, plusieurs études ont avancé que les personnes du groupe sanguin O pourraient être moins vulnérables face à la maladie du coronavirus.

Selon deux nouvelles études publiées ces derniers jours et réalisées sur un nombre de patients beaucoup plus important, le groupe sanguin jouerait donc un rôle dans notre capacité à être contaminé ou dans la gravité de la maladie, explique LCI.

Des scientifiques danois ont analysé le groupe sanguin de milliers de leurs compatriotes testés positifs entre le 27 février et le 30 juillet dernier. Et selon les auteurs de l'étude publiée dans la revue , 42% de la population danoise figurerait dans le groupe sanguin O, 42% dans le groupe A, 11% dans le B et 4% dans le AB. Or, parmi les plus de 7.000 personnes testées positives au Danemark et dont les échantillons ont été analysés, seules 38% ont un groupe sanguin O, alors que les taux sont similaires pour les autres groupes avec leur répartition dans la population. Pour les chercheurs, cela démontre "que le groupe sanguin O est significativement associé à une sensibilité réduite à l'infection par le SRAS-CoV-2".



Selon une autre étude publiée dans Blood Advances, "les patients du groupe sanguin A ou AB semblent présenter une plus grande gravité de la maladie que les patients du groupe sanguin O ou B".