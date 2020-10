et AFP

publié le 17/10/2020 à 14:26

À seulement deux jours du prochain rassemblement des Bleues, Corinne Diacre a été testée positive au coronavirus. La Fédération française de football (FFF) a annoncé ce samedi 17 octobre que la sélectionneuse et son adjoint chargé des gardiennes, Gilles Fouache, ont été testés positifs "lors du test effectué en amont du prochain rassemblement des Bleues, qui débutera ce lundi 19 octobre à Clairefontaine".

Dans son communiqué, la FFF précise qu'ils sont tous les deux "asymptomatiques". Malgré tout, ils "ne pourront participer physiquement à ce stage ni aux deux matches de qualification à l'Euro 2022" face à la Macédoine du Nord le 23 octobre à Orléans et en Autriche le 27 octobre, poursuit la fédération.



En l'absence de Corinne Diacre, l'équipe sera confiée à l'entraîneur adjoint Éric Blahic et au préparateur physique Anthony Grech Angelini pendant le rassemblement, en lien avec la sélectionneuse. "Nous échangerons de manière constante pendant les 10 jours de stage (...) nous nous adapterons, le plus important étant de respecter les mesures sanitaires pour préserver la santé de tous", a écrit Corinne Diacre.

Match vendredi contre les Macédoniennes du Nord

Invaincues et deuxièmes de leur groupe de qualification pour l'Euro-2022 à 3 points de l'Autriche, mais avec un match en moins, les Françaises vont affronter les Macédoniennes du Nord vendredi prochain avant d'aller défier les Autrichiennes chez elles pour un choc au sommet le 27 octobre.