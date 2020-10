publié le 27/10/2020 à 13:48

Face à la hausse des chiffres liés à l'épidémie de coronavirus, la pression s'intensifie sur les hôpitaux en France, où 2.761 patients positifs à la Covid-19 se trouvent en service de réanimation, ce mardi 27 octobre. Plus de la moitié des 5.800 lits de réanimation disponibles sur l'ensemble du pays, sont donc occupés et certains médecins font part de leur inquiétude.

Antoine Vieillard-Baron, le chef du service réanimation de l'hôpital Ambroise Paré, à Boulogne-Billancourt, déplore l'aggravation des cas dans son service, déjà au bord de la saturation : "J'ai 26 lits tout compris avec 15 patients Covid hospitalisés et donc une grosse tension sur les lits".

"On voit une montée très importante depuis 15 jours et on a dû refuser certains patients le week-end dernier, que l'on a pas pu prendre en charge, faute de lits" de réanimation, regrette-t-il. Ambroise Paré va même jusqu'à souligner qu'"on est pas au bord de la rupture mais on est extrêmement tendu et on est surtout très inquiet".

