et AFP

publié le 27/10/2020 à 12:30

Selon les chiffres de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), le chômage de catégorie A est en forte baisse au 3e trimestre 2020 : il diminue de 11,5%, soit 475.900 inscrits en catégorie A en moins. Une baisse qui s'est poursuivie en septembre (-0,4%), selon les chiffres publiés mardi 27 octobre.

Après une hausse historique au 2e trimestre (+815.500, soit +24,5%), le nombre d'inscrits en catégorie A s'établit à 3,673 millions au 3e trimestre, en hausse de 9,5% sur un an. Comme l'explique le site Service-public, cette catégorie de demandeurs d'emploi comprend toute "personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat (CDI,CDD, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier)".

L'effectif des catégories A, B, et C incluant les demandeurs d'emploi en activité réduite atteint 5,783 millions (-0,5%) d'individus. Un chiffre en hausse de 4,7% sur un an.